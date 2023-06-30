Dükkan Sahibinin Silahla Vurduğu Kişi Yaralandı

Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre bir kişi, tartıştığı kişinin dükkanına gelerek silah doğrulttu. Dükkan sahibi oğluna silah çeken kişiyi belinden çıkardığı silahla vurdu. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren baba gözaltına alındı.

Küçükköy Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan cep telefonu dükkanına saat 15.00 sıralarında giren bir kişi, iddiaya göre daha önce küfürleştiği ve tartıştığı iş yeri sahibinin oğluna silah doğrultu. Bu sırada içeride bulanan dükkan sahibi, oğluna silah doğrultan kişiye, belinden çıkardığı silahla ateş etti.

BACAĞINDAN VURULDU

Dükkana silahla giren kişi kaçmaya çalışırken bacağından vuruldu. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa hastaneye kaldırırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yeri sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ÇOCUK YERDE YATIYORDU"

Görgü tanığı Güler Altay, "Minibüsle buradan geçiyordum. Burada genç bir çocuğu vurdular. Neden vuruldu bilmiyorum. Çocuk yerde yatıyordu ayağından tutmuşlardı. Ayağından vurulmuştu. Gencecik bir çocuk." dedi.