Dükkan Sahibinin Silahla Vurduğu Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Dükkan Sahibinin Silahla Vurduğu Kişi Yaralandı

Dükkan Sahibinin Silahla Vurduğu Kişi Yaralandı

30.06.2023 18:49

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, tartıştığı iş yeri sahibinin oğluna silah doğrultunca, dükkan sahibi silahıyla saldırganı vurdu. Yaralanan saldırgan hastaneye kaldırılırken, dükkan sahibi gözaltına alındı. Olayın ardından polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre bir kişi, tartıştığı kişinin dükkanına gelerek silah doğrulttu. Dükkan sahibi oğluna silah çeken kişiyi belinden çıkardığı silahla vurdu. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren baba gözaltına alındı.

Küçükköy Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan cep telefonu dükkanına saat 15.00 sıralarında giren bir kişi, iddiaya göre daha önce küfürleştiği ve tartıştığı iş yeri sahibinin oğluna silah doğrultu. Bu sırada içeride bulanan dükkan sahibi, oğluna silah doğrultan kişiye, belinden çıkardığı silahla ateş etti.

Oğlunun başına silah dayayan kişiyi, belinden tabancasını çıkarıp vurdu

BACAĞINDAN VURULDU

Dükkana silahla giren kişi kaçmaya çalışırken bacağından vuruldu. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa hastaneye kaldırırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yeri sahibi polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ÇOCUK YERDE YATIYORDU"

Görgü tanığı Güler Altay, "Minibüsle buradan geçiyordum. Burada genç bir çocuğu vurdular. Neden vuruldu bilmiyorum. Çocuk yerde yatıyordu ayağından tutmuşlardı. Ayağından vurulmuştu. Gencecik bir çocuk." dedi.

Oğlunun başına silah dayayan kişiyi, belinden tabancasını çıkarıp vurdu
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Küçükköy, Çocuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dükkan Sahibinin Silahla Vurduğu Kişi Yaralandı - Son Dakika
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