Dükkana dalan sürücü aracını bırakıp gitti - Son Dakika
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Dükkana dalan sürücü aracını bırakıp gitti

27.03.2022 00:04
Dükkana dalan sürücü aracını bırakıp gitti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolünü kaybedip dükkanın kepengine çarpan sürücü aracını bırakıp gitti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kontrolünü kaybedip dükkanın kepengine çarpan sürücü aracını bırakıp gitti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. 52 KO 620 plakalı Peugeot hafif ticari aracıyla Mezarlık Caddesi'nden Gazi Caddesi'ne dönüş yapan ismi öğrenilemeyen sürücü, aracının kontrolünü kaybederek bir dükkana daldı. Kapalı olan dükkanın kepenklerini çarpan araçta hasar meydana gelirken iddiaya göre kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü, aracını bırakıp olay yerinden ayrıldı. Kaza nedeniyle bölgeye giden polis ekipleri, sürücüye ulaşmak için çalışma başlatırken aracın çarpıştığı dükkanda da hasar oluştuğu gözlendi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Dükkana dalan sürücü aracını bırakıp gitti
Dükkana dalan sürücü aracını bırakıp gitti

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Şanlıurfa, Peugeot, Gazi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dükkana dalan sürücü aracını bırakıp gitti - Son Dakika


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