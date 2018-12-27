Dükkanda Patlama: 2 Yaralı
40 dakika önce
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir dükkanda patlama oldu.
Trabzon
'un Ortahisar
ilçesinde bir dükkanda patlama oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Fatih
Mahallesinde akşam saatlerinde bir tüpçü dükkanında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada biri dükkan sahibi, biri de yoldan geçen bir vatandaş olmak üzere 2 kişi yaralanırken, patlama nedeniyle dükkan üzerindeki 2 dairede yangın çıktı. Yangın çıkan dairelerde hasar meydana gelirken, patlamanın şiddeti ile çevredeki ev ve işyerleri ile çevredeki araçların camları kırıldı. Akasya Sokak'taki patlama sonucu çevrede büyük panik yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri yangına müdahale etti. Yaralılar ise çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
(Ozan Köse - Ersen Küçük/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:11 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama
Google Geri Adım Attı, 'Kürdistan' Haritası Kaldırıldı
Kamu Konutlarının 2019 Yılı Kira Bedelleri Belirlendi
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller