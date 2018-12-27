Son Dakika Haberleri: Dükkanda Patlama: 2 Yaralı

Dükkanda Patlama: 2 Yaralı

40 dakika önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir dükkanda patlama oldu.

Dükkanda Patlama: 2 Yaralı, System.String[]
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir dükkanda patlama oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Fatih Mahallesinde akşam saatlerinde bir tüpçü dükkanında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada biri dükkan sahibi, biri de yoldan geçen bir vatandaş olmak üzere 2 kişi yaralanırken, patlama nedeniyle dükkan üzerindeki 2 dairede yangın çıktı. Yangın çıkan dairelerde hasar meydana gelirken, patlamanın şiddeti ile çevredeki ev ve işyerleri ile çevredeki araçların camları kırıldı. Akasya Sokak'taki patlama sonucu çevrede büyük panik yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaralılar ise çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Ozan Köse - Ersen Küçük/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:11 Kaynak: İHA

İtfaiye, Ortahisar, Trabzon, Güncel
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