Son Dakika Haberleri: Dükkandan İnşaat Malzemeleri Çalan Hırsızlar Kamerada

Dükkandan İnşaat Malzemeleri Çalan Hırsızlar Kamerada

1 saat önce

Pendik'te iki hırsız, bir nalbur dükkanına girmek için kapıyı zorladı.

Pendik'te iki hırsız, bir nalbur dükkanına girmek için kapıyı zorladı. Kapıyı açamayan hırsızlar kapının önündeki demirleri ve birkaç inşaat malzemesini çaldılar. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olay, Pendik Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Bir nalbur dükkanını gözüne kestiren hırsızlar, dükkana girebilmek için kapıyı zorladılar. Dükkanın kapısını açamayan hırsızlar, ardından kapının yanındaki demirleri ve fileleri çaldılar. Çeşitli inşaat malzemelerini çalan hırsızlar malzemeleri karton toplama arabalarına koydular. Ardından şahıslar olay yerinden uzaklaştılar. Hırsızlık anları dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızlar dükkana geliyor kapıyı zorluyor, açamayınca malzemeleri çalıyor.

(Halit Arslan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:51 Kaynak: İHA

Pendik, Güncel
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