Dükkanı bir anda küle döndü, neye uğradığına şaşırdı - Son Dakika

Dükkanı bir anda küle döndü, neye uğradığına şaşırdı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hasır ve deklarasyon mağazasında çıkan yangın tüm dükkanı küle çevirdi.

Dirmil mahallesi, İnönü caddesi üzerinde bulunan hasır deklarasyon mağazasında elektrik kablosundan çıkan kıvılcım dükkanı küle çevirdi. Çevrede ulunan esnaf ve vatandaşlar yangını söndürmek için uzun uğraşlar sarf etti. Bir türlü sönmeyen yangına Bodrum itfaiye ekiplerinin gelmesiyle alevler kontrol altına alındı. yanmayan bazı malzemeleri alevlerin arasından kurtaran iş yeri çalışanları zor anlar yaşadı. Dükkan sahibi Hakan Şahin ise alevleri söndürürken afis şekilde yandı. Saçında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Şahin dükkanındaki malzemelerini kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Alevlerin arasında kalan 4 piknik tüpünü ise patlamadan çıkardı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasar oluştu.

Dükkanı yanan Hakan Şahin ise uzatma kablosundan çıkan kıvılcım sonucu dükkanın tamamen yandığını belirterek "Namaza yetişecektim, hızlı bir şekilde bir işim olduğundan uzatma kablosunu çektim. Bir kıvılcım bir anda alev oldu rüzgarda esince tüm dükkan küle döndü dedi.