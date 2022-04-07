Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı, çevredekiler araya girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı, çevredekiler araya girdi

07.04.2022 09:59
Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı, çevredekiler araya girdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kebapçı dükkanında yangın çıktı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kebapçı dükkanında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bir kadın ile iş yeri sahibi arasında tartışma yaşandı.

Yangın, Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkanda ızgara olarak kullanılan bacada yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, bir kadın ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Hararetli bir şekilde dükkanın içine doğru bağıran kadın, daha sonra iş yeri sahibine tekme atmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle birlikte kavga daha da büyümeden kadın olay yerinden uzaklaştırıldı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı, çevredekiler araya girdi
Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı, çevredekiler araya girdi
Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı, çevredekiler araya girdi
Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı, çevredekiler araya girdi
Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı, çevredekiler araya girdi

YORUMLAR
500
Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu Yangına uykuda yakalandılar: 5 kişilik aile komşularının dikkati sayesinde kurtuldu Siirt'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü Siirt'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Çayırova, İtfaiye, Kocaeli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı, çevredekiler araya girdi - Son Dakika


Son Dakika
10:33 "Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu
10:30 Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
10:26 Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek
10:16 İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra üzerine oturup sigara içmiş! Türk zanlı cinayet suçundan mahkum edildi
10:13 Türkiye'yi ayağa kaldıran "ezan şakası" videosunu yapan gençler konuştu: İftardan önce değil, 10 dakika sonra açtık!
10:11 İrem Derici oyuncu Murat Balcı'yı ifşa etti: Çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz
10:10 Eski Rus sevgiliden 7 milyon TL'lik vurgun: Pencere yöntemiyle her şeyini kaybetti
10:03 Bryan Robson'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: En ürkütücü yerdi
09:52 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Kaan'ın katili kim?
09:39 Avlanmak için dağa çıkan muhtar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 10:44:35. #1.11#
SON DAKİKA: Dükkanı yanan iş yeri sahibine tekme atmaya kalktı, çevredekiler araya girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement