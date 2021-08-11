DÜKKANIN ÖNÜNDE DURAN ENGELLİYE TEKME ATTI - Son Dakika

IĞDIR'da 15 yaşındaki A.T.E., çalıştığı dükkanın önünde fiziksel ve zihinsel engelli Mehmet Demir 'in (40) yüzüne tekme attı. O anlar kameraya yansırken, olayın ardından gözaltına alınan A.T.E., pişman olduğunu söylediği ifadesi sonrası ailesine teslim edildi.

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