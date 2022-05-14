Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı - Son Dakika
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Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı

14.05.2022 09:54

Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı -Otomobilin saniyeler içinde çalınma anı kamerada Ümraniye'de bir market sahibinin çalışır şekilde bıraktığı hafif ticari araç saniyeler içinde çalındı.

Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı

-Otomobilin saniyeler içinde çalınma anı kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de bir market sahibinin çalışır şekilde bıraktığı hafif ticari araç saniyeler içinde çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ümraniye Aşağıdudullu Mahallesi Hürrem Sokak üzerinde bulunan bir market önünde meydana geldi. Market sahibi Cemal Abay, halden almış olduğu ürünleri markete taşıdığı sırada otomobilini çalışır vaziyette marketin önünde bıraktı. Bu esnada otomobilin yanına gelen hırsız, saniyeler içinde otomobile binerek kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin otomobilin etrafında bir süre dolaştığı, ardından araca binerek uzaklaştığı yer alıyor. Polis ekipleri, hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

"Adam elma çalar gibi araba çalıyor"

Aracı çalınan market sahibi Cemal Abay, "Aracımızla dükkanımızın önüne gelerek halden aldığımız ürünleri indirdik. O esnada araba çalışır haldeydi. Bir anda dükkanda yoğunluk oldu. Müşterilerle ilgilendiğimiz esnada dışarıda arabanın çalışır halde olduğunu gören bir kişi alıp kaçmış. Dışarı çıktığımızda aracın olmadığını gördük. Anahtarı aracın üzerinde bırakmamak lazımmış. Bize de ders oldu. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Adam elma çalar gibi araba çalıyor. Arabayı götüren kişinin rahatlığı beni şaşırttı" dedi.

Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı
Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı
Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı
Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı
Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı
Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı
Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı
Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı
Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı
Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı

YORUMLAR
500
Park halindeki araca vurup böyle kaçtı Park halindeki araca vurup böyle kaçtı APARTMANIN MAZGAL DEMİRLERİNİ BÖYLE ÇALDI APARTMANIN MAZGAL DEMİRLERİNİ BÖYLE ÇALDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dükkan önünde çalışır halde duran aracı böyle çaldı - Son Dakika
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