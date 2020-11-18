Dükkanına giren baykuşu besleyip doğaya saldı - Son Dakika

Dükkanına giren baykuşu besleyip doğaya saldı
18.11.2020 15:41
BURSA'nın İznik ilçesinde, esnaf, dükkanına giren baykuşu besleyip doğaya saldı.
BURSA'nın İznik ilçesinde, esnaf, dükkanına giren baykuşu besleyip doğaya saldı.
İznik ilçesindeki zeytin halinde esnaf olan İsmet Yıldırım'ın dükkanına bir baykuş girdi. Yorgun olduğunu gözlemlediği baykuşu alıp besleyen Yıldırım, bakımını da yaptığı kuşu doğaya saldı. Daha önce de yaralı bir şahine sahip çıktığını belirten Yıldırım, hayvansever birisi olduğunu belirtti.
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