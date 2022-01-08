Dükkanına girmek üzereyken kurşunların hedefi oldu - Son Dakika

Güngören'de iş yerini açan esnaf, silahlı saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Güngören'de sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre giyim mağazasını açmaya gelen 42 yaşındaki Mehmet Tekin isimli esnaf, silahlı saldırıya uğradı. Tekin'in arkasından yaklaşan saldırgan, bacağına doğru 2 el ateş etti. Saldırıda yaralanan Tekin, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tekin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Esnafa silahlı saldırı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı gören esnaf Hasan Eser, "Sabah geldiğimde aşağı indim. Kalabalık vardı. Yerde yatan bir şahıs vardı. Şahıs vurulmuş. Ayağından kanlar akıyordu. Ambulansı beklediler. Ambulans geldi. Ambulansa bindirdiler ve götürdüler. O ara polis geldi. Polis inceleme başlattı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL