Dükkanına saldıran genci havaya ateş açarak uzaklaştırdı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toptan perakende firmasında çalışan genç, çiğ köfte dükkanına saldırdı.

Olay, ilçeye bağlı Elmatepe Mahallesi Yeni Çağlar Sokak'ta yaşandı. Toptan perakende firmasında çalışan İ.A. isimli şahıs, çiğ köfte satışı yapan dükkanın önüne geldi. İddiaya göre 500 TL alacağı olduğunu öne sürerek dükkan sahibi E.S. ile tartışma yaşadı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Şahıs iş yeri önünde yer alan masa ve sandalyelere zarar verirken, E.S. kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açtı. Dükkana zarar veren genç olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, dükkan sahibini ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Çiğ Köfte satışı yapılan dükkanda reklam panosu ve sandalyelerin kırıldığı, dükkan içerisinde de cam parçalarının olduğu görüldü. Olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK