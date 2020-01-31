Dükkanında unutulan 400 bin lirayı sahibine teslim eden dönerciye plaket - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dükkanında unutulan 400 bin lirayı sahibine teslim eden dönerciye plaket - Son Dakika

Dükkanında unutulan 400 bin lirayı sahibine teslim eden dönerciye plaket

6 saat önce

Edirne'de dükkanında unutulan 400 bin lirayı sahibine teslim eden esnafa plaket verildi.

Edirne'de dükkanında unutulan 400 bin lirayı sahibine teslim eden esnafa plaket verildi.

Emrah Durmaz'ın işlettiği dönercide çalışanlar, 26 Ocak'ta gelen müşterilerden bir çiftin iş yerinde çantasını unuttuğunu fark etti.

Durmaz'ın haber vermesiyle gelen polis ekiplerinin gözetiminde açılan çantadan yaklaşık 400 bin lira çıktı.

Ekiplerin yaptığı araştırma sonucu belirlenen çantanın sahibine, para ve altınları teslim edildi.

Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz ve yönetim kurulu üyeleri, Durmaz'ı iş yerinde ziyaret ederek, örnek davranışından dolayı plaket verdi.

Başkan Cingöz, esnafın ahlaklı bir davranış sergilediğini belirterek, "Böyle bir durumla karşılaşan herkesin aynı davranışta bulunması gerekir. Kendisini bu onurlu davranışından dolayı tebrik ediyorum. Allah doğru yoldan ayırmasın." dedi.

Çantayı iş yeri çalışanlarının fark ettiğini belirten esnaf Durmaz, polise haber verdiğini anlattı, "Polis gelip hemen tutanak tuttu. Çantanın içerisinde araç sigorta kağıdı vardı. Sigorta şirketinden telefon numarasını istedik, verdiler sağ olsunlar. Çantanın sahibini aradık, Çorlu'dan geldiler. Çantayı unutan çift hem Bulgaristan hem de Türkiye vatandaşı. Çok teşekkür ettiler. Çantayı teslim etmekten mutluluk duydum. Sonuçta o paranın nereye gideceği belli değildi. Belki çok hasta olan bir çocuk var. Belki para ona gidecekti. Bunu kimse tahmin edemez." ifadelerini kullandı.

Dükkanında unutulan 400 bin lirayı sahibine teslim eden dönerciye plaket

Emrah Durmaz, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

23 çocuğu rehin alan şahıs polis tarafından öldürülürken, eşini de köylüler döverek öldürüldü
Son dakika: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi Karantinaya alınan Vuhan'da kan donduran görüntü! Sokak ortasında ölen bir adam bulundu Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:08:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dükkanında unutulan 400 bin lirayı sahibine teslim eden dönerciye plaket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]