Dükkanında unutulan 400 bin lirayı sahibine teslim eden dönerciye plaket - Son Dakika

Edirne'de dükkanında unutulan 400 bin lirayı sahibine teslim eden esnafa plaket verildi.

Emrah Durmaz'ın işlettiği dönercide çalışanlar, 26 Ocak'ta gelen müşterilerden bir çiftin iş yerinde çantasını unuttuğunu fark etti.

Durmaz'ın haber vermesiyle gelen polis ekiplerinin gözetiminde açılan çantadan yaklaşık 400 bin lira çıktı.

Ekiplerin yaptığı araştırma sonucu belirlenen çantanın sahibine, para ve altınları teslim edildi.

Edirne İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz ve yönetim kurulu üyeleri, Durmaz'ı iş yerinde ziyaret ederek, örnek davranışından dolayı plaket verdi.

Başkan Cingöz, esnafın ahlaklı bir davranış sergilediğini belirterek, "Böyle bir durumla karşılaşan herkesin aynı davranışta bulunması gerekir. Kendisini bu onurlu davranışından dolayı tebrik ediyorum. Allah doğru yoldan ayırmasın." dedi.

Çantayı iş yeri çalışanlarının fark ettiğini belirten esnaf Durmaz, polise haber verdiğini anlattı, "Polis gelip hemen tutanak tuttu. Çantanın içerisinde araç sigorta kağıdı vardı. Sigorta şirketinden telefon numarasını istedik, verdiler sağ olsunlar. Çantanın sahibini aradık, Çorlu'dan geldiler. Çantayı unutan çift hem Bulgaristan hem de Türkiye vatandaşı. Çok teşekkür ettiler. Çantayı teslim etmekten mutluluk duydum. Sonuçta o paranın nereye gideceği belli değildi. Belki çok hasta olan bir çocuk var. Belki para ona gidecekti. Bunu kimse tahmin edemez." ifadelerini kullandı.