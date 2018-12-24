Son Dakika Haberleri: Dükkanını Dağıtan Sarhoş Çifte, Elektrik Testere ile Saldırdı

Dükkanını Dağıtan Sarhoş Çifte, Elektrik Testere ile Saldırdı

1 saat önce

– Rusya'da alkol satan bir dükkanın sahibi, dükkanına sarhoş olarak gelip, olay çıkaran çifte elektrikli testere ile saldırdı.

Dükkanını Dağıtan Sarhoş Çifte, Elektrik Testere ile Saldırdı, System.String[]
– Rusya'da alkol satan bir dükkanın sahibi, dükkanına sarhoş olarak gelip, olay çıkaran çifte elektrikli testere ile saldırdı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, adamın bir arkadaşı ile beraber, ilk başta dükkandaki sarhoş çifti dışarı çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Çifti dışarı çıkaramayan adam ve arkadaşı bir süre dükkanı terk ediyor. Bu sırada ise, sarhoş çift, sadece satıcı kadının bulunduğu dükkanı yerle bir ediyor. Daha sonra elektrikli testere ile içeri girdiği görülen adam, sarhoş çifte elektrikli testere ile saldırıyor. - Rusya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:04 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Dünya
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