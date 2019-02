Dükkanını "Karlos" ve "Roberto"Yla Paylaşıyor

ÖMER URAL - Tekirdağ 'da bir ayakkabı tamircisi, küçük dükkanını, sokakta bulduğu köpeği ve daha sonra doğan yavrusuyla paylaşıyor. Süleymanpaşa ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Şuayip Taş (66) ailesinin geçimini sağladığı 10 metrekarelik dükkanında 55 yıldır eskileri yenilemeye devam ediyor.Şuayip Taş'ın, yıllardır tek başına verdiği ekmek mücadelesi, 4 yıl önce dükkanın önünde soğuktan titreyerek havlayan Alman kurdu cinsi köpeği sahiplenmesiyle şenlendi.Çocuklarının fanatik Fenerbahçe taraftarı olması nedeniyle Karlos ismini verdiği köpeğin daha sonra Roberto adını verdiği yavrusu oldu. İki köpeğie hem evini hem de dükkanını açan Şuayip Usta, mini dükkanında 2 hayvanıyla eskileri yenilemeye, ayakkabıları cilalamaya devam ediyor.Sabahları gün ağarmadan Çiftlikönü Mahallesi'ndeki evinden ekmek parasını çıkarmak için yollara düşen Taş, 7 kilometre uzaklıktaki 10 metrekarelik dükkanına köpekleriyle birlikte yürüyerek gidiyor.Karlos ve Roberto'yu bir an yanından ayırmayan Taş, gününü hem çalışarak hem de onlarla ilgilenerek geçiriyor. İlerleyen yaşına rağmen her gün aynı tempoyla çalışan Taş, 3 çocuğunu yetiştirdiği mesleğiyle artık 2 kişi kaldıkları ailesinin geçimini sağlıyor.-"En sadık dostlarım oldular"Şuayip Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Roberto ve Karlos'un en sadık dostları olduğunu söyledi.Köpekleri evlatları kadar sevdiğini anlatan Taş, "Karlos'u 4 yıl önce yavruyken sokaktan aldım. Roberto da sonradan doğdu. Onlar da benim evladım gibi oldular. Ben onları canım gibi seviyorum." dedi.İşe beraber geldiği köpeklerini kimi zaman sırtına aldığını kimi zaman koşarak geldiklerini anlatan Taş, "Eve ve işe gidip gelirken hep yanımdalar. Çok kısık sesle konuşsam bile hemen sesimi duyar, yanıma gelirler. Ben onları kalbimde de taşırım, sırtımda da taşırım. Carlos'un yorulduğunu hissettiğim an sırtıma alıp taşıyorum. Köpeklerin isimlerini, çocuklarım böyle istediği için koydum." diye konuştu.Taş, insanların bakamayacağı köpekleri satın almaması gerektiğini vurgulayarak, kimsenin hayvanları sokağa bırakmamasını istedi.Severek yaptığı mesleğini, köpeklerinin kendine can yoldaşlığı etmesiyle daha da sever hale geldiğini ifade eden Taş, şunları söyledi:"Babamdan bir lira para görmedim. Zaman oldu günde bir lira para kazandım. O bir lira beni çok mutlu etti. Bir lira benim için milyarlara değerdir. Kimse demesin bugün ben az kazandım. Allah ne verirse çok şükür. Ben müşterimden fiyat istemem. Onlar ne verirse kabul ederim. Birisi bir lira verir birisi on lira verir. Onlar birbirini dengeler.Çok mutluyum. Gocunmuyorum. Gurur duyuyorum bu mesleği yapmaktan. Elim ayağım tutuyor. Elim ayağım tutana kadar da bu mesleği devam ettireceğim. Hele Karlos ve Roberto da benimle oldukça daha çok ayakkabı tamir ederiz biz."