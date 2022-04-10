Dükkanının cam kapısını kıran hırsızlar 250 bin lira değerinde saatleri çaldı - Son Dakika
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Dükkanının cam kapısını kıran hırsızlar 250 bin lira değerinde saatleri çaldı

10.04.2022 17:17

Dükkanının cam kapısını kıran hırsızlar 250 bin lira değerinde saatleri çaldıKOCAELİ– Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir optik ve saat dükkanının cam kapısını kırarak içeri giren hırsız ya da hırsızlar, yaklaşık 250 bin TL değerinde saatleri alarak kaçtı.

Dükkanının cam kapısını kıran hırsızlar 250 bin lira değerinde saatleri çaldı

KOCAELİ– Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir optik ve saat dükkanının cam kapısını kırarak içeri giren hırsız ya da hırsızlar, yaklaşık 250 bin TL değerinde saatleri alarak kaçtı.

Olay, İzmit ilçesi Fethiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saat 05.00 sıralarında şüpheli veya şüpheliler optik ve saat dükkanının cam kapısını kırarak içeri girdi. Kapının kırılması neticesinde dükkanın alarmı çaldı. Alarmın çalması ile birlikte bölgeye polis ekipleri ve dükkan sahibi geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler dükkanda bulunan birçok saati alarak kayıplara karıştı. Çalınan saatlerin değerlerinin ise yaklaşık 250 bin TL olduğu öğrenilirken, polis konu ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.

"Zararımız 200-250 bin TL görünüyor"

Şüphelendiği birisi olmadığını söyleyen dükkan sahibi Enes Akbal, "Sabah saat 05.00 sıralarında alarm çaldı. Alarmın çalması neticesinde dükkana geldiğimizde güvenlik kameralarına baktık. Hırsızlık olayı olmuş. Kapıyı sert bir cisimle kırıyorlar ve içeri girip ürünleri toplayıp gidiyorlar. Zararımız 200-250 bin TL görünüyor. Arkadaşlarımız stok ve envanter kontrolü yapıyorlar. Kontrol yapıldıktan sonra net bir zarar değeri ortaya çıkacak. Şüphelendiğim birisi yok. İçeriye girdiklerinde değerli saatler vardı, onları alıp gitmişler" dedi.

Dükkanının cam kapısını kıran hırsızlar 250 bin lira değerinde saatleri çaldı
Dükkanının cam kapısını kıran hırsızlar 250 bin lira değerinde saatleri çaldı
Dükkanının cam kapısını kıran hırsızlar 250 bin lira değerinde saatleri çaldı
Dükkanının cam kapısını kıran hırsızlar 250 bin lira değerinde saatleri çaldı
Dükkanının cam kapısını kıran hırsızlar 250 bin lira değerinde saatleri çaldı
Dükkanının cam kapısını kıran hırsızlar 250 bin lira değerinde saatleri çaldı
Dükkanının cam kapısını kıran hırsızlar 250 bin lira değerinde saatleri çaldı
Dükkanının cam kapısını kıran hırsızlar 250 bin lira değerinde saatleri çaldı
Dükkanının cam kapısını kıran hırsızlar 250 bin lira değerinde saatleri çaldı
Dükkanının cam kapısını kıran hırsızlar 250 bin lira değerinde saatleri çaldı
Dükkanının cam kapısını kıran hırsızlar 250 bin lira değerinde saatleri çaldı
Dükkanının cam kapısını kıran hırsızlar 250 bin lira değerinde saatleri çaldı
Dükkanının cam kapısını kıran hırsızlar 250 bin lira değerinde saatleri çaldı

YORUMLAR
500
Hırsızlar kendi dükkanı gibi anahtarla kapıyı açtı, çelik kasayı çaldı Hırsızlar kendi dükkanı gibi anahtarla kapıyı açtı, çelik kasayı çaldı Hırsızlar kendi dükkanıymış gibi anahtarla kapıyı açtılar, çelik kasayı böyle çaldılar Hırsızlar kendi dükkanıymış gibi anahtarla kapıyı açtılar, çelik kasayı böyle çaldılar

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dükkanının cam kapısını kıran hırsızlar 250 bin lira değerinde saatleri çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dükkanının cam kapısını kıran hırsızlar 250 bin lira değerinde saatleri çaldı - Son Dakika
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