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Dükkanının önünde oturan esnafa kurşun yağdırdılar! Saldırı anı saniye saniye kaydedildi - Son Dakika

Dükkanının önünde oturan esnafa kurşun yağdırdılar! Saldırı anı saniye saniye kaydedildi

29.08.2021 12:37

Bursa'da yaşanan olayda bir esnaf, önceki gün eğlence merkezinde tartıştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı. Dükkanının önünde otururken bir anda kurşun yağmuruna tutulan esnaf, karın boşluğundan ve ayağından yaralanırken, yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Saldırı anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, bir eğlence mekanında tanımadığı kişilerle tartışan Maşallah G. mekandan ayrıldı.

DÜKKANININ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Ertesi sabah ise dükkanına gelen Maşallah G. kapının önünde oturduğu sırada tartıştığı kişi Mehmet Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karın boşluğu ve ayağından yaralanan Maşallah G. kanlar içerisinde yere yığıldı. Silahlı saldırgan ise ileride kendisini bekleyen otomobile binerek hızla olay yerinden kaçtı.

Dükkanının önünde oturan esnaf, bir anda kurşunların hedefi oldu! Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

KANLAR İÇİNDE KALDI

Maşallah G.'yi kanlar içerisinde yerde gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı, sonrasında ambulansla Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HER YERDE ARANIYOR

Cinayet Büro ekipleri dükkandaki ve çevredeki güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Görüntülerden eşkali belirlenen Mehmet Y.'yi yakalama çalışması başlatıldı. Yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dükkanının önünde oturan esnaf, bir anda kurşunların hedefi oldu! Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

SALDIRI ANI KAMERADA

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dükkanının önünde oturan Maşallah G.'ye bir kişinin silahla ateş edip kaçtığı görüldü.

Dükkanının önünde oturan esnafa kurşun yağdırdılar! Saldırı anı saniye saniye kaydedildi

Osmangazi, Saldırı, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dükkanının önünde oturan esnafa kurşun yağdırdılar! Saldırı anı saniye saniye kaydedildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Dükkanının önünde oturan esnafa kurşun yağdırdılar! Saldırı anı saniye saniye kaydedildi - Son Dakika
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