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Son Dakika 3. Sayfa Dükkanının önünde silahlı saldırıya uğradı

Dükkanının önünde silahlı saldırıya uğradı

20 dakika önce

Dükkanının önünde silahlı saldırıya uğradı Zonguldak'ta silahlı saldırı: 1 yaralıZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde galericilik yapan bir kişi dükkanının önünde oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Dükkanının önünde silahlı saldırıya uğradı

Zonguldak'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde galericilik yapan bir kişi dükkanının önünde oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki bir otomobil galerisinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil galerisi sahibi Mustafa Beşikçi dükkanının önünde arkadaşı ile birlikte sohbet ederken daha önceden aralarında husumet bulunan Ahmet K. ile Ahmet Y. geldi. Ahmet K. belinden çıkardığı silahla Mustafa Beşikçi'nin ayaklarına yakın mesafeden 5 el ateş etti. Silahlı saldırgan ve yanındaki arkadaşı olay yerinden hızla uzaklaşırken Mustafa Beşikçi'ye ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşları yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri Mustafa Beşikçi ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kaçan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ayaklarından yaralanan Mustafa Beşikçi ise olay yerine gelen 112 Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, polis kaçan zanlıları her yerde arıyor.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Dükkanının önünde silahlı saldırıya uğradı

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:04 Kaynak: İHA
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