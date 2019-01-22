Dükkanının soyulduğunu Jandarma
'dan öğrendi
Yol uygulaması yapan jandarma şüpheli araçta uyuşturucu madde ve çalıntı bal, zeytinyağı ele geçirdi
Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi
ANTALYA - Akseki
ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği emniyet ve kontrol faaliyetleri esnasında uyuşturucu ve gıda maddesi yakaladı.
Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Akseki- Manavgat
karayolu üzerinde İ.U.S idaresindeki 06 DS 2920 plakalı otomobilde sürücü ve araçta bulunan E.K (23)'nin şüpheli tavırlar sergilemesi sonucu adli makamlardan alınan izin ile üzerilerinde yapılan aramada şüphelilerin 5 gram eroin ve 4 adet uyuşturucu uyarıcı hap ele geçirildi. Araç
içinde yapılan aramada ise aracın bagaj kısmında yaklaşık 30 kg süzme bal, 20 kg zeytinyağı, 10 kg petek bal olduğunu tespit eden Jandarma ekipleri, şüphelilerin yapılan sorguda malzemeleri Manavgat ilçesi Taşkesiği mahallesinde sahibini bilmedikleri bir dükkandan çaldıkları belirlendi. Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak, iş yerinden hırsızlık suçlarından gözaltına alınan zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Çalınan malzemeler teslim edildi.
Akseki ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat'ın Taşkesiği mevkiinde yol üzerinden iş yerinden çalınan bal ve zeytinyağı iş yeri sahibi Hüseyin Şevik'e teslim etti. Daha önce de birkaç kez iş yerlerinin soyulduğunu söyleyen Şevik, "İş yerimizin soyulduğunu bilmiyorduk. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol üzerinde yaptığı aramada şahısların sorgusunda bal ve zeytinyağlarını iş yerimden aldıkları tespit edildi. Soygun gece yapılmış. Jandarma bana haber verdi. Yerinde inceleme yaptık. Akseki'ye gelerek çalınan malzemelerimi teslim aldım. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.