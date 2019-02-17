Dükkanların ve Otomobillerin Camlarını Kıran Şüpheli, Ellerindeki Kesiklerden Yakayı Ele Verdi
54 dakika önce
Dükkanların ve otomobillerin camlarını kıran şüpheli, ellerindeki kesiklerden yakayı ele verdiBURSA - Bursa'da mahalledeki dükkanların ve otomobillerin camlarını kıran şüpheli, ellerindeki kesiklerden yakayı ele verdi.
Dükkanların ve otomobillerin camlarını kıran şüpheli, ellerindeki kesiklerden yakayı ele verdi
BURSA - Bursa
'da mahalledeki dükkanların ve otomobillerin camlarını kıran şüpheli, ellerindeki kesiklerden yakayı ele verdi.
Olay, merkez Yıldırım
ilçesi Akçardak Sokak üzerinde sabah 07.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulunduğu dükkana tüfekle ateş edilip camların kırılmasına sinirlenen şahıs, ortalığı birbirine kattı. Can havliyle kendini sokağa atan Sercan Ç. sinirini mahallede bulunan dükkan ve otomobillerden çıkardı. Sokakta bulunan 3 otomobilin ve bazı dükkanların camlarını kıran şüpheli, olay yerinin 100 metre ilerisinde polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Ellerinde cam kesikleri olduğu fark edilen Sercan Ç. gözaltına alındı. Olay yerinde gerçekleştirilen ilk ifadesinde terzi dükkanında uyuduğunu söyleyen S.Ç., olayın gerçekleştiği sırada terzi dükkanında uyuduğunu, olay sonrası kendisini can havliyle dışarıya attığını öne sürdü. Sokağa çıktıktan sonra sinirden sokakta bulunan otomobillerin camlarını kendisinin kırdığını ancak tüfekle ateş edenin kendisi olmadığını söyleyen S.Ç. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.
Olay yerinde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarında incelemelerde bulunan ekipler, camları kıran kimliği belirsiz kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:35 Kaynak: İHA
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