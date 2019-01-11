Dükkanlarının Kapısını Sokak Hayvanları İçin Açıyorlar

Edirne'de bazı esnaf, soğuk kış günlerinde mağazalarının kapısını sokak hayvanlarına açıyor.

Edirne'de bazı esnaf, soğuk kış günlerinde mağazalarının kapısını sokak hayvanlarına açıyor.



Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü kentte üşüyen ve yiyecek bulamayan pek çok sokak hayvanı zor şartlarda yaşıyor.



Saraçlar Caddesi'ndeki bazı mağaza yetkilileri ise üşüyen kedi ve köpekleri mağazalarının içerisine alıyor. Bazı esnaf da sokak hayvanları için dükkan önlerine mama bırakıyor.



Kurumsal bir giyim mağazasının müdürü Gülcan Çule, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk havanın kendisini iyice hissettirdiğini söyledi.



Kış aylarında sokak hayvanlarının çok üşüdüğünü belirten Çule, "Hem yiyecek bulamıyorlar hem de üşüyorlar. Onlara soğuk havalarda daha fazla yardımcı olmamız gerekiyor. İnsanlar ev ya da iş yerlerinin kapısının önüne mama koyabilir. Biz iş yerimizin önüne mama ve su kabı koyduk sokak hayvanları için. Buradaki birçok esnaf sokakta gördüğü hayvanı iş yerine alıyor. Biz de üşümesin diye bir kediyi içeriye aldık. Mağazadaki arkadaşlarımız da seviyor hatta hasta olduklarında veterinere de götürüyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.





Edirne Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Neslihan Gamze İşbilen de özellikle kış aylarında sokak hayvanlarını dışarıda bırakmayan ve onlara yardımcı olan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

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