Dul annesinin sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradı! Üzerinde sigara söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dul annesinin sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradı! Üzerinde sigara söndürüldü - Son Dakika Dünya

Dul annesinin sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradı! Üzerinde sigara söndürüldü

16 dakika önce

Hindistan'da meydana gelen olayda, dul bir kadınla ilişki yaşadığı öğrenilen 25 yaşındaki Nagaraj isimli şahıs, kadının 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu, ardından vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndürdü.

Dul annesinin sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradı! Üzerinde sigara söndürüldü, System.String[]

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bangalor'da meydana gelen olayda, 5 yaşındaki kız annesinin sevgilisi tarafından üzerinde sigara söndürüldükten sonra cinsel istismara uğradı.Olay ertesi gün, ihbar üzerine kıza ulaşan bir çocuk koruma merkezi çalışanın kızın yüzündeki ve vücudundaki yanık izlerini tespit etmesiyle ortaya çıktı. İsmi Nagaraj olarak açılanan cani adam işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEVGİLİSİNİN KÜÇÜK KIZINA SALDIRDI

Olay Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bangalor'da meydana geldi. Hindistan basınında yer alan haberlere göre, 25 yaşındaki şahıs, Bangalor şehrinde 5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel ve fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. İsmi Nagaraj olan ve özel bir fabrikada çalışan şahıs, talihsiz kızın annesiyle ilişki yaşıyordu. Polis kayıtlarına göre olay, Cuma gecesi özel bir fabrikada çalışan Nagaraj isimli şahsın, sevgilisinin kızına saldırmasıyla gerçekleşti.

ANNEYLE FACEBOOK'TA TANIŞTILAR

Talihsiz kızın annesiyle Nagaraj isimli cani, Facebook üzerinden tanıştılar. İkili bir süredir ilişki yaşıyordu.Yapılan tıbbi incelemeler sonucunda kızın cinsel saldırıya uğradığı ve vücudunun sigara vasıtasıyla yakıldığı ortaya çıktı. Saldırıya uğrayan kız, erkek kardeşi ve annelerinin devlet tarafından korumaya alındıkları öğrenildi.

Hindistan, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Farklı partilerde görev alan 5 belediye başkanı, AK Parti'ye geçiş yaptı
Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi Suriye'nin doğusundaki T-4 askeri hava üssüne füzeli saldırı düzenlendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 01:18:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dul annesinin sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradı! Üzerinde sigara söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]