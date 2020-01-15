Dul annesinin sevgilisi tarafından cinsel istismara uğradı! Üzerinde sigara söndürüldü

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bangalor'da meydana gelen olayda, 5 yaşındaki kız annesinin sevgilisi tarafından üzerinde sigara söndürüldükten sonra cinsel istismara uğradı.Olay ertesi gün, ihbar üzerine kıza ulaşan bir çocuk koruma merkezi çalışanın kızın yüzündeki ve vücudundaki yanık izlerini tespit etmesiyle ortaya çıktı. İsmi Nagaraj olarak açılanan cani adam işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SEVGİLİSİNİN KÜÇÜK KIZINA SALDIRDI

Olay Hindistan'ın Karnataka eyaletinin başkenti Bangalor'da meydana geldi. Hindistan basınında yer alan haberlere göre, 25 yaşındaki şahıs, Bangalor şehrinde 5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel ve fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. İsmi Nagaraj olan ve özel bir fabrikada çalışan şahıs, talihsiz kızın annesiyle ilişki yaşıyordu. Polis kayıtlarına göre olay, Cuma gecesi özel bir fabrikada çalışan Nagaraj isimli şahsın, sevgilisinin kızına saldırmasıyla gerçekleşti.

ANNEYLE FACEBOOK'TA TANIŞTILAR

Talihsiz kızın annesiyle Nagaraj isimli cani, Facebook üzerinden tanıştılar. İkili bir süredir ilişki yaşıyordu.Yapılan tıbbi incelemeler sonucunda kızın cinsel saldırıya uğradığı ve vücudunun sigara vasıtasıyla yakıldığı ortaya çıktı. Saldırıya uğrayan kız, erkek kardeşi ve annelerinin devlet tarafından korumaya alındıkları öğrenildi.