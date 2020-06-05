Düldül Dağı'nda uçuruma düşerek hayatını kaybeden dağcı toprağa verildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'taki Düldül Dağı'nda çıktığı gezi yürüyüşünde uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Murat Kargın'ın (44) cenazesi, Gaziantep'te toprağa verildi.

Arkadaşlarıyla geldiği Kahramanmaraş'taki Düldül Dağı'nda kaybolan ve dün AFAD, jandarma ve AKUT ekiplerince cesedi uçurumdan bulunan Murat Kargın'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından memleketi Gaziantep'e getirildi.

Bahaeddin Nakiboğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kargın'ın cenazesi Gaziantep Asri Mezarlığına toprağa verildi.

Cenazede Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ve Kargın'ın yakınları hazır bulundu.

Murat Kargın, önceki gün 2 arkadaşıyla Kahramanmaraş'taki Düldül Dağı'na gezi için çıkmış, sis ve yağış nedeniyle kayalıklardan uçuruma düşerek hayatını kaybetmişti.