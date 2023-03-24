Dağdan kopan parçaların oluşturduğu tablolar görenleri şaşkına çevirdi! İşte o görüntüler

Hangi bakan hangi ilden aday olacak? Soylu için sürpriz bir iddia var

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Düldül dağının zirvesinden dev kaya kütleleri koparak aşağı yuvarlandı. Amatör bir kameraya yakalanan olay anında ise toz bulutlarının arasından ortaya çıkan insan silüeti sosyal medyada viral oldu.

ORTALIĞI TOZA DUMANA KATTI

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli ve daha sonra meydana gelen depremlerin ardından, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi sınırlarında bulunan 2448 Rakımlı Düldül dağı zirvesinden dev kaya kütleleri yuvarlanarak ortalığı toza dumana kattı.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Bu esnayı cep telefonuyla bir vatandaşın çektiği videoda ise toz bulutlarının arasından insan silületi belirdi. Video sosyal medya kullanıcıları tarafından çokça beğenildi.