"Düldül"üyle il il gezerek sokak hayvanlarını besliyor - Son Dakika

"Düldül"üyle il il gezerek sokak hayvanlarını besliyor

29.10.2020 11:03

İstanbul'da yaşayan ve gezme tutkusunu satın aldığı eski model minibüsü modifiye ederek yerine getiren 27 yaşındaki Sıla Yakamoz, il il gezerek sokak hayvanlarını besliyor.

İstanbul'da yaşayan ve gezme tutkusunu satın aldığı eski model minibüsü modifiye ederek yerine getiren 27 yaşındaki Sıla Yakamoz, il il gezerek sokak hayvanlarını besliyor.

Çocukluğundan beri gezme hayali olan Yakamoz, bunu gerçeğe dönüştürmek için bir firmada proje yöneticiliği görevinden ayrılarak 1,5 yıl önce satın aldığı ve "Düldül" adını verdiği 1997 model eski minibüsü kendi imkanlarıyla dizayn ederek karavana dönüştürdü.

Dünyayı gezme hayalini önce ülkesini, yanında "Siri" adını verdiği köpeğiyle gezerek yerine getirmeye çalışan Yakamoz, gittiği yerlerde yöresel ürünleri toplayıp satarak ve günlük işlerde çalışarak gelir elde ediyor.

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflı ve görüntülü yol hikayeleri sayesinde binlerce kişiye ulaşan Yakamoz'un en büyük mutluluğu, sokak hayvanlarına ulaşarak onları beslemek.

Ülkenin 6 bölgesinin neredeyse bütün illerine ulaşan Yakamoz, son olarak Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'ya geldi.

"Gelişigüzel rota belirliyorum"

Sıla Yakamoz, AA muhabirine, kendi çapında küçük bir gezgin olduğunu, çocukluğunda izlediği bir film sahnesinden etkilenerek yaklaşık 1,5 yıl önce gezmeye başladığını söyledi.

Eski model bir minibüs alarak hiç parasız yola çıktığını anlatan Yakamoz, kendisine gelişigüzel rota belirlediğini ifade etti.

Yakamoz, bir kadın olarak tek başına yollarda olmanın zor gelmediğini belirterek, ülke insanının çok cana yakın olduğunu, gittiği köylerde insanların kendisini bağrına bastığını anlattı.

Konaklamak için salgından önce köyleri seçtiğini, köylerde yaşlı nüfusun fazla olması nedeniyle kendisinin de taşıyıcı olma ihtimaline karşı artık kentlerde güvenli noktalarda konaklamayı tercih ettiğini dile getiren Yakamoz, sosyal medya aracılığıyla sokak hayvanları için bir mama firmasıyla "askıda mama" kampanyası başlattıklarını kaydetti.

"Gittiğim her şehirde besleme yapmaya çalışıyorum"

Yakamoz, gittiği her şehirde sokak hayvanlarını beslemeye çalıştığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir mama firmasıyla kampanya başlattık. Düzenli mama bağışı alarak gittiğim her şehirde besleme yapmaya çalışıyorum. Bu çok yeni bir proje. Kendi köpeğimin mamasından zaten besliyordum. Elimde imkanlar büyüdükçe daha çok köpeğe ulaştım ve besleme yapmaya başladım. Bu beni çok mutlu ediyor."

"Karavanı 'Mavi Düldül Çocuk Sineması'na çevirmeyi planlıyorum"

Karavanını "Mavi Düldül Çocuk Sineması"na çevirmeyi planladığına değinen Yakamoz, şunları söyledi:

"Anadolu'da yaşayan çocuklarımızın dış dünyayla tanışma etkinliği olsun. Düldül'ümün sırt kısmında projeksiyon ve ses sistemi, çocuk sineması gibi düşünün... Ortada iki palyaço olacak. Etkinlik sonunda çocuklara kitap gibi hediyeler verdiğimizi hayal edin. Böyle bir şey planlıyorum. Dış dünyayla kopuk yetişiyorlar, köyden şehir merkezine inmeyen çocuklarla tanıştım. Onları dış dünyayla tanıştırmak için pandemiden sonra bu hayalimin de peşinden gideceğim."

Yakamoz, doğu illerini ve daha sonra yurt dışını gezme hayalini gerçekleştirmek için uygun zamanı beklediğini sözlerine ekledi.

Düldül üyle il il gezerek sokak hayvanlarını besliyor
Düldül üyle il il gezerek sokak hayvanlarını besliyor
Düldül üyle il il gezerek sokak hayvanlarını besliyor
Düldül üyle il il gezerek sokak hayvanlarını besliyor

İstanbul, Yakamoz, Mama, Sıla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Düldül'üyle il il gezerek sokak hayvanlarını besliyor - Son Dakika

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