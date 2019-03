Dülgeroğlu: "31 Mart Hizmet Seçimi"

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, aynı gün içerisinde 3 tane açık hava toplantısı yaparak vatandaşlara ulaştı.

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, aynı gün içerisinde 3 tane açık hava toplantısı yaparak vatandaşlara ulaştı. Dülgeroğlu, 31 Mart'ta yapılacak seçimin Finike'ye hizmet getirecek bir ekibin seçimi olduğunu ifade etti.



Dülgeroğlu, sabah saatlerinde Hasyurt Mahallesi'nde esnafları gezerek hayırlı işler temennisinde bulunduktan sonra, Hasyurt, Turunçova ve Yeşilyurt Mahalleleri'nde açık hava toplantısı yaptı. Nail Dülgeroğlu'nun Hasyurt'ta düzenlediği açık hava toplantısına MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP Finike İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar, AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.



"İsteklere kayıtsız kalmadım ve aday oldum"



2014 seçimlerinde büyükşehir kanunun çıktığını ifade eden Nail Dülgeroğlu, büyükşehir kanunun 4 belediyeyi mahalleye dönüştürdüğünü söyledi. Aynı zamanda kanunun 16 köyü mahalle statüsüne kavuşturduğuna işaret eden Dülgeroğlu, "Bize Finike'de yapılacak doğru düzgün bir iş kalmamıştı. Turunçovalısı, Hasyurtlusu 16 tane köydeki vatandaşlarımız, 'Usta Finike'ye çok şey yaptın. Allah senden razı olsun. Gel biraz da bize hizmet et' dedi. İsteklere kayıtsız kalmadım ve aday oldum. Ama demokrasilerin vazgeçilmez unsurları siyasi partiler elbette aday çıkaracaklardı ve çıkardılar. Ondan sonra Finike'de yaşayan insanlar bana, '5 sene dinlen' dediler. Bizde şimdi 5 sene dinlendik. Artık ustanın iş yapma zamanı geldi. Herkes hizmete susamıştı, herkesin umudu olmuştuk. Herkes, 'Nail Baba gel, fakirin umudu gel' dediler. Ben bu isteklere kayıtsız kalmadım" dedi.



"Ben Finike'yi karış karış, ev ev biliyorum"



Yeniden hizmet için yola çıktıklarını ifade eden Dülgeroğlu, şu ifadeleri kullandı:



"'Finike'yi şahlandıracağız' dedik. Biz bunları yaparken kolları sıvadık ama 5 yıllık dönemde boş durmadık. Ayşe Teyze'nin sokağından, Hüseyin Amca'nın garip evine kadar gezdik. Sokak sokak gezdik ve sorunları öğrendik. Ben Finike'yi karış karış, ev ev biliyordum. Büyükşehirle birleşince her yerin sorunlarını öğrendim. Bu bilgi bende vardı. 31 Mart'ta Nail Dülgeroğlu ve ekibini iş başına getirtirseniz sorunlar hallolacak. 'Usta her şeyi yapar' derken bana biraz da zaman tanıyacaksınız. Ben sizden 3 ay 10 gün izin istiyorum. Mevcut belediyenin sorunları ve borçları var. Bütün sorunları birer birer 5 yıllık program koyacağız."



"Herkesin babası olacağız"



Dülgeroğlu, Hasyurt Tarım Fuarı'nın uluslararası boyuta taşınacağının da müjdesini verdi. Dülgeroğlu, "Sadece Hasyurt Tarım Fuarı mı? Esnaf arkadaşlarımızı dolaştım. Aslında işlerimiz o kadar iyi değil, ben bunu biliyorum. Bunun da nedeni, Hasyurt ticaret merkezi olmadığı için. Hasyurt'a bir tane iş merkezi yakışıyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz herkesin babası olacağız. Onlara buradan söz veriyorum, en küçük isteklerine bile başımın tacı yapacağım" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

