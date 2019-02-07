Dülgeroğlu: "Amacımız Finike'ye Güzel Hizmetler Getirmek. "

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) ve Cumhur İttifakı Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, amaçlarının Finike'ye güzel hizmetler getirmek olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) ve Cumhur İttifakı Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, amaçlarının Finike'ye güzel hizmetler getirmek olduğunu söyledi.



MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Adayı Dülgeroğlu, vatandaşlardan gelen talep karşısında ev toplantıları da yapmaya başladı. Dülgeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilk ev toplantısını Karşıyaka Mahallesi'nde Veli Gökçalık'ın evine misafir olarak gerçekleştirdi.Yaklaşık 50 kişinin yer aldığı oda da Nail Dülgeroğlu'na Finike Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ali Yalçın da eşlik etti.



Yeni bir seçim dönemine girildiğini söyleyen Dülgeroğlu, 51 gün sonra Finike'yi yönetecek kadroların seçmenler tarafından belirleneceğini dile getirdi. Finike için temennilerde bulunan Dülgeroğlu, "Finike'ye güzel hizmetler yapıp, tekrar huzurlu bir ortam oluşturup 50 bin nüfuslu bir ilçeye hizmet ederek, sizlerin yüzlerini güldürebileceksek inşallah Allah bu görevi bize nasip etsin. Allah, şahsımız, memleketimiz ve sizler için hayırlı neyse onu nasip etsin" dedi.



"Finike'yi modern bir ilçe haline getirdik"



MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, 1923'de Atatürk'ün kurduğu hükümet ve demokrasinin başlangıç tarihinden bugüne kadar siyasi hayatta 25 yıl aralıksız olarak belediye başkanlığı yapan il ve ilçe belediyesinin olmadığını dile getirdi. Yerel seçimlerin, genel seçim havasına sokulmaması gerektiğinin altını çizen Nail Dülgeroğlu, genel seçimlerde Türkiye'yi yönetecek kadroların belirlendiğini, yerel seçimlerde ise il ve ilçeleri yönetecek kadroların seçildiğini hatırlattı. Dülgeroğlu, "Geçmiş dönemlerde Finike'mize çok iyi hizmetler yaptık. Yaptığımız hizmetleri bir düşünün. Finike bir köy konumundaydı. Sunduğumuz hizmetlerle Finike'de huzuru sağladık. Finike'yi modern bir ilçe haline getirdik" diye konuştu.



"Amacımız Finike'ye güzel hizmetler getirmek. "



Yeniden iş başına geçerek göreve talip olduklarını vurgulayan Finike Belediyesi Başkan adayı Nail Dülgeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amacımız ilçemizde yeniden huzuru temin etmek ve Finike'ye güzel hizmetler getirmek. Yeniden iş başı yaptıktan sonra güzel hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlçemizi yeniden huzurlu, mutlu, insanları gülen, modern bir yaşam merkezi haline getireceğiz."



Dülgeroğlu, yeni dönemde yapacakları hizmetlerle alakalı projelerini önümüzdeki günlerde açıklayacağını sözlerine ekledi.



"Başkan amcadan doğum günü sürprizi"



Dülgeroğlu, kendisine sosyal medyadan ulaşan Fatma ve Erkan İnceer'in bir yaşına basan çocuklarının doğum günü partisine katıldı. Sosyal medya hesabı Facebook'tan doğum günü partisine davet eden çiftin teklifini geri çevirmeyen Dülgeroğlu, eşiyle beraber İdil'in doğum günü partisinde yer aldı. Ailenin sıcak karşılamasıyla eve giren Dülgeroğlu, bir yaşına basan İdil ve ailesiyle doğum günü pastasını beraber keserek, minik İdil'e çeşitli hediyeler verdi. - ANTALYA

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