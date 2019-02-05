Dülgeroğlu, Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor
1 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhur İttifakı Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) ve Cumhur İttifakı Finike
Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu
, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor. Dülgeroğlu, ilk olarak Turunçova
Mahallesi'nde esnaflarla bir araya geldi. Esnaf gezisi sırasında teklif edilen gözleme teklifini geri çevirmeyen Dülgeroğlu, vatandaşlarla beraber gözleme yiyerek sohbet etti. Esnaf ve vatandaşlara kolaylıklar dileyen Nail Dülgeroğlu, hep beraber el ele ilçenin kalkınması için her türlü çalışmayı yapacaklarını söyledi.
Dülgeroğlu, daha sonra Yeni Mahalle
'de esnafları tek tek ziyaret etti. Yoğun ilgiyle karşılanan Dülgeroğlu, Denizkent Sitesi sakinlerinin çay davetini de kırmadı. Site sakinleriyle sıcak bir sohbet gerçekleştiren Dülgeroğlu, yeni dönemde yapacaklarını anlattı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:09 Kaynak: İHA
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