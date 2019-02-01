Son Dakika Haberleri: Dülgeroğlu Esnafın Sıkıntılarını Dinledi

Dülgeroğlu Esnafın Sıkıntılarını Dinledi

30 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhur İttifakı Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Dülgeroğlu Esnafın Sıkıntılarını Dinledi, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhur İttifakı Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu seçim çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Dülgeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak sabah saatlerinde Kum, Burunucu ve Hasköy'de esnafları tek tek ziyaret ederek sorularını dinledi. Burunucu Mahallesi'nde bir fırına giren Nail Dülgeroğlu, ekmek küreğini alarak ekmekleri fırından çıkartıp ikram etti. Daha sonra, fırın çalışanlarıyla beraber sıcak ekmekle yemek yedi. Finike Belediye Başkan Adayı Dülgeroğlu, Hasyurt Mahallesi'nde kahvehanede bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek sorunlarını dinledi. Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Hasyurt Mahallesi'nde yeni işletme açan iki dükkana hayırlı olsun ziyareti de gerçekleştirdi.

"Gençlere tecrübelerini aktardı"

Esnaf gezisi çalışmasını tamamladıktan sonra ilçe merkezinde bulunan ofisine geçen MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, gelen misafirlerini ağırladı. Dülgeroğlu, gençlere belediye başkanlığıyla ilgili tecrübelerini aktardı.

Dülgeroğlu, son programında Gökbük Mahallesi'nde düzenlenen Finike ve Tahtacı Tarihi'nin Derinliği konferansına katıldı. Konferansa Başkan Adayı Dülgeroğlu'nun yanı sıra Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Gökbük Muhtarı İsmail Aydıntaş ve köylüler katıldı. Konferansta, Sanat Tarihçisi Dr. Okay Sütçüoğlu da Finike ve Tahtacı Tarihi'nin Derinliği ile ilgili bilgiler aktardı. Konferansın ardından 'Pıngıdık Bir Şaman Ritüeli' belgeselini izleyen MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, katılımcılarla anı fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:07 Kaynak: İHA

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