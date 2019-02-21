Son Dakika Haberleri: Dülgeroğlu'ndan Açılışa Davet

Dülgeroğlu'ndan Açılışa Davet

55 dakika önce

Cumhur ittifakı'nın Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına vatandaşları davet etti.

Dülgeroğlu'ndan Açılışa Davet, System.String[]
Cumhur ittifakı'nın Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına vatandaşları davet etti.

MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, 23 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'da Eski Mahalle PTT Caddesi üzerinde yer alan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek. Açılışa MHP Antalya Milletvekili ve MYK Üyesi Abdurrahman Başkan, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu ile birlikte MHP ve Cumhur İttifak ortağı AK Parti'den çok sayıda yetkili ve vatandaşların katılması bekleniyor. Açılışta ayrıca, Alanya Belediyesi Mehteran Takımı da gösteri yapacak.

MHP Finike Belediye Başkan adayı Nail Dülgeroğlu, Cumartesi günü saat 15.00'da Seçim Koordinasyon Merkezleri'ni açacaklarını söyledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:55 Kaynak: İHA

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