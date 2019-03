Dülgeroğlu'ndan Bir Günde 14 Ziyaret

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında başta mahalle toplantıları ve ziyaretler olmak gün içerisinde 14 ayrı program gerçekleştirdi.

Hastane ziyareti



Nail Dülgeroğlu'nun, sabah saatlerinde ilk durağı Finike Devlet Hastanesi oldu. Hastane Başhekimi Dr. Yücel Kurt'u makamında ziyaret eden Dülgeroğlu, daha sonra personelle bir araya geldi. Hastanede tedavi gören hastaları da unutmayan Nail Dülgeroğlu, hastalarla sohbet edip geçmiş olsun dileklerini ileterek hastaneden ayrıldı.



MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, hastane ziyaretinin ardından okulları da ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret ettiği her okulun genel durumları hakkında ayrı ayrı bilgiler alan Nail Dülgeroğlu, okul yetkililerine herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.



Belediye çalışanlarını ziyaret etti



Daha sonra Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan narenciye paketleme tesislerine giden Dülgeroğlu, ardından Finike Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret etti. Çalışanların başkan olması halinde işten çıkarma yapacak mısınız sorusuna Nail Dülgeroğlu, "Ben 5 yıllık başkanlık dönemimde sadece 4 kişiyi işten çıkardım. Her 5 yıla bir kişi bile düşmüyor. Bunlardan 3'ü namus meselesi, biri de rüşvetten dolayı işten çıkarıldı. Ben her zaman söylüyorum ister bana oy versin, ister vermesin ama işini hakkıyla yapan hiç kimse işten çıkarılmayacak. İşini yapmıyor, belediyeye gelmiyor, alın teri olmadan para kazanmaya çalışıyorsa kimse kusura bakmasın o kişiyi de ben belediyede tutmam" diyerek cevap verdi.



Engelli vatandaşlarla bir araya geldi



Seçim Koordinasyon Merkezinde(SKM) yürüme engelli ve özel bireylerle bir araya gelen Nail Dülgeroğlu, tekerlekli sandalyeye oturarak 'her birimiz engelli olabiliriz' mesajını verdi. 25 yıllık başkanlık döneminde engelsiz bir ilçe için çalıştığını ifade eden Dülgeroğlu, yürüme ve görme engeli olan vatandaşlar için yaptığı çalışmaların yeni dönemde de devam edeceğini söyledi.



İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ve güreşçilerle buluştu



Nail Dülgeroğlu'nun bir sonraki durağı İlçe Tarım Müdürlüğü oldu. Müdürlük personeliyle bölgenin tarım değerlendirmesini yapan Dülgeroğlu, tarıma verdiği öneme değindi. Sohbetin ardından buradan da ayrılan Dülgeroğlu, Finike Kapalı Spor Salonu'nda Finikeli güreşçileri ziyaret ederek, sporculara baklava ikramında bulundu.



Nail Dülgeroğlu, gün içindeki ziyaret programının ardından Yeşilyurt ve Yazırlılar Mahallesi'ne giderek mahalle toplantıları düzenledi. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki vatandaş grubuna seslenen Dülgeroğlu, seçim projelerini anlattı. Daha sonra Yazırlılar Mahallesi'ne geçen Nail Dülgeroğlu, Turunçova Mahallesi'nde kapalı pazar yerinde bulunan kahve önünde vatandaşlarla da bir araya geldi. Nail Dülgeroğlu, gün içindeki son programı ise taziye ziyareti oldu. - ANTALYA

