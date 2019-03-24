Son Dakika Haberleri: Dülgeroğlu'ndan Kamyon ve Tır Şoförlerine Müjde

Dülgeroğlu'ndan Kamyon ve Tır Şoförlerine Müjde

19 dakika önce

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Finike Taşıyıcılar Kooperatifi'ne yaptığı ziyarette şoförlere kamyon-tır parkı sözü vererek, tesisin işletmesini kooperatifin kendisine verileceğini müjdeledi.

Dülgeroğlu'ndan Kamyon ve Tır Şoförlerine Müjde, System.String[]
Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Finike Taşıyıcılar Kooperatifi'ne yaptığı ziyarette şoförlere kamyon-tır parkı sözü vererek, tesisin işletmesini kooperatifin kendisine verileceğini müjdeledi.

Dülgeroğlu, sabahın ilk saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Finike Toptancı Hali esnafına ikramda bulunduğu çorba programına katıldı. Hal esnafıyla birlikte çorba içen Dülgeroğlu, esnaflarla sohbet etti. Esnaflarla sohbetinin ardından hal içerisinde meyve-sebze borsasında fiyatlandırma toplantısına da katıldı. Halden ayrılan Nail Dülgeroğlu, Sahilkent Ada Mahallesi'nde gençlerin düzenlediği birlik kurbanı yemeğine katıldı. Vatandaşların sofralarına oturan Dülgeroğlu, şikayetleri dinleyerek, 1 Nisan'dan itibaren hep birlikte çalışarak sorunların çözüleceğini söyledi.

"Şoförlere kamyon-tır parkı müjdesi"

MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu'nun bir sonraki durağı Finike Taşıyıcılar Kooperatifi oldu. Burada üyelerle buluşan Dülgeroğlu, onlara mesleklerinde herhangi bir problem yaşayıp, yaşamadıklarını sordu. Kooperatifin genel durumu hakkında bilgiler alan Nail Dülgeroğlu, "Kamyoncu ve tır şoförlerinin isteklerini ön plana alarak kamyon-tır parkı yapacağız. Buranın yeri de hazır olarak bekliyor. İçinde mescidi, tuvaleti, banyosu olan, misafirhanesi olan bir kamyon-tır parkı olacak. işletmesini de Finike Taşıyıcılar Kooperatifi'ne teslim edeceğiz. Yani onlara kiralayacağız, hem onlar para kazansın, tır ya da kamyonun kaça konaklayacağını onlar belirlesin. Orası çok güzel bir şekilde yapılacak ve kendilerine teslim edeceğiz" diye konuştu.

"MHP Antalya İl Kadın Kollarından ziyaret"

Seçim çalışmalarını sürdüren Nail Dülgeroğlu, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde (SKM) MHP İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Aslıhan Dinçer ve üyelerle bir araya geldi. Seçimle ilgili genel durumların da görüşüldüğü buluşmada, Başkan Dinçer ve üyeler, Nail Dülgeroğlu'nun 25 yıllık başkanlık döneminde Finike'ye kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Dülgeroğlu, seçim ofisinde kadın kollarıyla buluşmasının ardından Finike Belediyesi'nin eski personellerini ağırladı. Personellerle bir araya gelen Dülgeroğlu, onlarla sohbet etti. Nail Dülgeroğlu, gün içerisinde 2 tane de mahalle toplantısı gerçekleştirdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:19 Kaynak: İHA

MHP, Nail Dülgeroğlu, Finike, Güncel
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