Son Dakika Haberleri: Dülgeroğlu'ndan Sahil İşletmecilerine Ziyaret

Dülgeroğlu'ndan Sahil İşletmecilerine Ziyaret

1 saat önce

Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, sahilde bulunan işletme sahiplerinin sorunlarını dinledi.

Dülgeroğlu'ndan Sahil İşletmecilerine Ziyaret, System.String[]
Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, sahilde bulunan işletme sahiplerinin sorunlarını dinledi.

MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Gökbük, Koruca ve Sahilkent Mahalleleri'ni ziyaret eden Dülgeroğlu, sahilde bulunan işletme sahipleriyle de bir araya geldi. Dülgeroğlu, Finike'de turizmi geliştirmek, ilçeye daha fazla turistin gelmesi adına projelerinin olduğunu ifade etti. Dülgeroğlu, "İlçemizin sanayi ve tarımda gelişmesinin yanında turizmini de geliştirmek adına birçok vizyon projemiz var. Bunlardan bir tanesi ise sahilde bulunan işletmeleri daha modern hale getirerek, sahilimizi daha yaşanabilir bir konuma getirmeyi amaçlıyoruz. İlçemize ne kadar turist girdisi olursa kalkınmamız daha fazla olacaktır. Bunun için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Hep beraber ele ele vererek projelerimizin gerçekleşmesini sağlayacağız" dedi.

Nail Dülgeroğlu, günün son programında ise, akşam saatlerinde Sahilkent Mahallesi'nde Hasan Özdemir'in evine misafir oldu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:09 Kaynak: İHA

MHP, belediye başkan adayı, Finike, Nail Dülgeroğlu, Politika
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