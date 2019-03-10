Son Dakika Haberleri: Dülgeroğlu, "Yola Çıktıklarımızı Yolda Bulduklarımıza Değişmedik"

Dülgeroğlu, "Yola Çıktıklarımızı Yolda Bulduklarımıza Değişmedik"

1 saat önce

Cumhur ittifakı Millitetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Yuvalı Mahallesi'nde vatandaşlarla yemekte bir araya geldi.

Dülgeroğlu,
Cumhur ittifakı Millitetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Yuvalı Mahallesi'nde vatandaşlarla yemekte bir araya geldi. İşçilerle birebir görüşen Nail Dülgeroğlu, daha sonra Sahilkent Mahallesi'nde bulunan Pol-kon Sitesi'nde vatandaşlarla toplantı gerçekleştirdi.

"Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza değişmedik"

Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişmediğini ifade eden Cumhur ittifakı Millitetçi Hareket Partisi(MHP) Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, "Allah'ın izniyle sizlerin gülen yüzleriyle biz Finike'nin sorunlarını çözmeye talibiz. Biz yola çıktıklarımızı asla yolda bulduklarımıza değişmedik." dedi.

Finike'de 6 tane aday olduğunu belirten MHP Finike Belediye Başkan adayı Nail Dülgeroğlu, "Formalitenin dışında itelemeyle, kakalamayla, aday çıkardılar. Gönülsüz de olsa Mustafa Geyikçi kardeşimizi Millet İttifakı adayı olarak çıkardılar. Şimdi bu arkadaşımızda 20 yıldır belediye meclis üyeliği yaptı. Son 4 ayda başkan adaylığına kondu. Belediye başkanlığı gönül işidir. Sen 20 yıldır bu işi yapıyorsun. Sorunlar hakkında bir önerge verdin mi? Kendi köyüne bir çeşme yaptırdın mı? Bir cami yapımında tuğla koydurdun mu?' sen kalktın şimdi başkan adayı oldun. " diye konuştu.

Dülgeroğlu, site toplantısının ardından Çavdır Mahallesi'nde kahvede vatandaşlarla bir araya geldi. Dülgeroğlu, mahallenin sulama suyu, kaldırım taşı sorununun göreve geldikten 6 ay sonra çözüme kavuşacağının sözünü verdi. MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, toplantının ardından Çatallar Mahallesi'nde Çağrı Güngör'ün asker eğlencesine katıldı. Dülgeroğlu, asker ile beraber şarkılar eşliğinde oynadıktan sonra Turunçova Seçim İrtibat Bürosun'nda vatandaşlarla sohbet ederek gün içerisindeki çalışmalarını tamamladı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:33 Kaynak: İHA

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