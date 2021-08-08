Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay, asfaltlama çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kent genelinde devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Aksu Mahallesi'nde devam eden asfalt yenileme çalışmasını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Okay, vatandaşlara konforlu bir ulaşım sağlayabilmek adına çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

Ekiplerin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Okay, şunları kaydetti:

"Yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz asfalt çalışmalarımız ilçemizin yol standardını yükseltmektedir. Bölgemizde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda asfalt yenileme çalışmaları yapmaktayız. Yeni açılan yollarımızın da standardını yüksek hale getirmek için ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapmaktadır. Aksu Mahallemizde de ekiplerimiz sıcak asfalt çalışması yaptı. Zorlu şartlara rağmen ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."