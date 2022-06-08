AA'nın Türkiye 'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirten Kaya, AA ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay'dan AA'ya ziyaret - Son Dakika

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