Dulkadiroğlu Belediyesi'nden yaban hayvanlarına ekmek - Son Dakika

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından kış mevsimini nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına ekmek bırakıldı.



Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, Ahırdağı bölgesinde yaban hayvanlarının yiyeceğe kavuşması adına çalışma başlattı. Ekipler, çarşı esnafı ile işbirliği yaparak bayat ekmek kutularında biriken yiyecekleri yaban hayvanlarına ulaştırdı.



İsraf olduğu düşünülen gıda maddelerinin yaban hayatındaki hayvanlara ulaştırılmasının önemli olduğunu kaydeden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Her yıl olduğu gibi bu yılda çetin geçen kış şartlarında yaban hayvanlarını kendi hallerine bırakmıyoruz. 'Bir kap yemek bir kalp atışı' sloganını hayata geçirdik. Ekiplerimiz şehir merkezinde faaliyet gösteren esnafımız ve bayat ekmek kutularımızda biriken yiyecekleri yaban hayvanlarına ulaştırıyor. Bu aylarda hayvanların yiyecek bulma imkanları oldukça düşmektedir. Bu hayvanların hem çevreye zarar vermemeleri hem de hayatlarını sürdüre bilmeleri adına bu projeyi önemsiyoruz. İnşallah bu çetin kış şartlarında yaban hayvanlarımızı aç bırakmayacağız. Ben bu konuya destek olan tüm hemşehrilerime ayrıca teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ