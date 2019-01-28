Dulkadiroğlu Belediyesi Pazarlarda Bez Torba Dağıtıyor
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi, pazar yerlerinde bez torba dağıtımına başladı.
Kahramanmaraş
'ta Dulkadiroğlu
Belediyesi, pazar yerlerinde bez torba dağıtımına başladı.
Belediye Başkanı Necati Okay
, Karaziyaret Mahallesi'nde 5 bin adet bez torba dağıttıklarını, ilçe genelinde ise toplam 50 bin adet bez torba dağıtacaklarını söyledi.
Çevre konusunda bilinçli bir toplum için yola çıktıklarını söyleyen Okay, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu yıl uygulamaya başladığı poşet tüketim konusundaki mücadelesine bizler de destek veriyoruz. Bu kapsamda bizler de vatandaşlarımıza yönelik bez torbalar yaparak dağıtımına başladık. Bu faaliyetimizi tüm Pazar yerlerimizde sürdüreceğiz. Toplamda ilçemizde 50 bin bez torbayı ilçemizde dağıtacağız. Burada amaç çevre kirliliğinin önüne geçmek ve daha duyarlı bir toplum oluşturmaktır" dedi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç
ise Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'a konuya gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederek, "Çevreye çok büyük zararı olan naylon poşetlerin kullanımını azaltma noktasında hükümetimiz bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın neticesinde vatandaşlarımızın geri dönüştürülebilir ve sürdürülebilir alternatif ürünler temin etmesi noktasında belediyelerimiz de çalışma yaptı. Daha temiz bir dünya için yapılan tüm çabaları destekliyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:07 Kaynak: İHA
Kılıçdaroğlu'nun, Türkeş'in İdamını İsteyen İsmin Oğlunun Aday Göstermesi Akşener'i Öfkelendirdi
HDP, İstanbul ve Ankara Dahil 7 Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak
Ünlü Piyanist Fazıl Say'ın Twitter'da Kendini Övmesi Alay Konusu Oldu
13 Yaşındaki Kızın Tüfekle Ölümünün Altından İntihar Oyunu Çıktı!