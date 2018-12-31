Dulkadiroğlu İlçesinde 2018 Çift Dünya Evine Girdi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 2018 yılında 2018 çift dünya evine girdi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 2018 yılında 2018 çift dünya evine girdi.



Merkez Dulkadiroğlu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre 2018 yılında 2018 çiftçin nikah işleminin yapıldığı açıklandı.



Konuyla ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileğinde bulunarak şunları kaydetti:



"Nikah akdi için bizlere müracaat eden her vatandaşımızın mutluluğunu en içten dileklerimizle paylaşıyoruz. 2018 yılında toplamda 2018 nikahın kıyılması önemli bir tevafuk oldu. Evlilik müessesesinin önemini bilen ve bu bilinçle mutluluğu paylaşan bir toplumuz. Ben yeni yıla girdiğimiz bu günde çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum."

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