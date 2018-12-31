Son Dakika Haberleri: Dulkadiroğlu'nda 2018'inci Çift Dünya Evine Girdi

Dulkadiroğlu'nda 2018'inci Çift Dünya Evine Girdi

29 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 2018 yılı içerisinde 2018'inci çift dünya evine girdi.

Dulkadiroğlu'nda 2018'inci Çift Dünya Evine Girdi, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 2018 yılı içerisinde 2018'inci çift dünya evine girdi.

Dulkadiroğlu ilçesinde 2018 yılı nikah sayısı açıklanırken dünya evine giren çift sayısı 2018 yılına denk geldiği bildirildi. Toplamda 2018 nikahın kıyıldığı belirten Belediye Başkanı Necati Okay, çiftelere ömür boyu mutluluklar diledi. Başkan Okay, "Nikah akdi için bizlere müracaat eden her vatandaşımızın mutluluğunu en içten dileklerimizle paylaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl da toplamda 2018 adet nikahın kıyılması önemli bir tevafuk oldu. Evlilik müessesesinin önemini bilen ve bu bilinçle mutluluğu paylaşan bir toplumuz. Ben yeni yıla girdiğimiz bu günde çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:12 Kaynak: İHA

Necati Okay, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Yaşam
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