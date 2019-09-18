Dülük kazılarında hamam ve bazilika gün yüzüne çıkarıldı

Gaziantep'in Dülük köyündeki Keber Tepesi'nde devam eden kazılarda Roma dönemine ait hamam ve bazilikanın büyük kısmının gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Dülük Antik Kenti'nde devam eden çalışmaları inceleyerek, kazı başkanı Almanya Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engelbert Winter'den bilgi aldı.

Winter, bu yılki kazılarda önemli bulgulara ulaştıklarını, 2'nci ve 3'üncü yüzyıldan kalma Roma dönemine ait hamam ve 4'üncü yüzyıla dayanan bir bazilikanın büyük kısmını gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.

Kazıların son derece başarılı geçtiğini belirten Winter, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımıza temmuz ayında başladık ve 60 bilim insanıyla yürüttük. Bunların arasında Türkiye'den, Almanya'dan, Danimarka'dan bilim adamları var. Çok güzel ve kaliteli mozaikleri gün yüzüne çıkardık. Bunların bölge için çok önemli buluntular olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda kazı alanını genişleteceğiz ve burada kentleşmenin nasıl oluştuğunu ortaya çıkarmaya çalışacağız. Kazılardan sonra restorasyon çalışmalarını da başlatacağız. Alanın ziyaretçilere açılmasını düşünüyoruz. Büyük bir kitlenin gelip bu tarihi yerinde görmesini istiyoruz."

"Bölgede yoğun bir yaşamın olduğunu gösteriyor"

Başkan Fadıloğlu ise dünyanın en eski yerleşim alanlarından Keber Tepesi'ndeki antik kentte kazıların devam ettiğini, tarihi eserlerin estetik yapıları bozulmadan gün yüzüne çıkarıldığını anlattı.

Gaziantep ve Dülük'ün insanlık tarihi açısından önemine dikkati çeken Fadıloğlu, şunları kaydetti:

"İnsanoğlu var oldu olalı bu topraklarda hayat devam etmiş. Son iki yıldır yapılan kazılarla bir ucu 2'nci yüzyıla dayanan hamam, diğer tarafta 4'üncü yüzyıla dayanan kilisenin varlığı söz konusu. Bu da bölgede yoğun bir yaşamın olduğunu gösteriyor. Özellikle hamamın yanındaki kazıda çıkan tabletlerde, burayla ilgili kent arşivini oluşturan bir noktanın varlığından bahsedebiliyoruz. İnşallah yoğun çalışmayla buranın gerçek manada tarihini, hikayesini ortaya çıkarmış olacağız."