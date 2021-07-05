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Dülük Tabiat Parkı, Kapılarını Yeniden Açtı - Son Dakika

Dülük Tabiat Parkı, Kapılarını Yeniden Açtı

05.07.2021 01:06
Dülük Tabiat Parkı, Kapılarını Yeniden Açtı, System.String[]

04-07-2021 22: 13: 39 DÜLÜK TABİAT PARKI, KAPILARINI YENİDEN AÇTI PANDEMİ ÖNLEMLERİNE AZAMİ ÖLÇÜDE DİKKAT EDİLDİTEMASSIZ ÖZELLİKLİ BANKA KARTLARI OLMADAN GİRİŞ YAPILAMADIPandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında kapatılan Dülük Tabiat Parkı, normalleşme dönemiyle birlikte kapılarını...

04-07-2021 22: 13: 39 DÜLÜK TABİAT PARKI, KAPILARINI YENİDEN AÇTI PANDEMİ ÖNLEMLERİNE AZAMİ ÖLÇÜDE DİKKAT EDİLDİ

TEMASSIZ ÖZELLİKLİ BANKA KARTLARI OLMADAN GİRİŞ YAPILAMADI

Pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında kapatılan Dülük Tabiat Parkı, normalleşme dönemiyle birlikte kapılarını yeniden vatandaşa açtı. Pandemi kurallarının uygulandığı Dülük Tabiat Parkı, ilk günden il içinden ve il dışından çok sayıda konuk ağırladı.

Tabiatın her güzelliğini içinde barındıran ve her mevsim binlerce kişinin ziyaret ettiği Dülük Tabiat Parkı, pandemi döneminde hizmetine bir süre ara vermişti. Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi sonrası alınan karar sonrasında yeniden halkın hizmetine açılan Dülük Tabiat Parkı, ilk günden büyük rağbet gördü. İl içinden ve il dışından çok sayıda misafir, bol oksijenli bir ortamda Dülük Tabiat Parkı'nın muhteşem güzelliğini değerlendirerek keyifli ve huzurlu bir gün yaşadı.

KREDİ KARTI VE NAKİT ÖDEMEYİ SONLANDIRDIK

Sene boyunca Gazianteplilerin ve kenti ziyarete gelenlerin vazgeçilmez adresi olan Dülük Tabiat Parkı girişinde başlatılan uygulamayı anımsatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, pandemi tedbirleri kapsamında aldıkları karar doğrultusunda Dülük Tabiat Parkı'na girişlerin sadece 'temassız' özellikli banka kartları ile yapılabileceğini deklare etti. Başkan Fadıloğlu, "Dülük Tabiat Parkı'na giden vatandaşlarımız, temassız özelliği olan banka kartları olmamaları durumunda maalesef Dülük Tabiat Parkı'na giriş yapamayacaklar. Çünkü girişteki kredi kartı ve nakit ödemeyi sonlandırdık" dedi.

HERKESİN BU GÜZELLİKLERİ GÖRMESİNİ İSTERİM

Ailesiyle birlikte piknik yapan Metin Ulum, "Dülük Tabiat Parkı'nın ortamı çok güzel. Yaşanan sıkıntılardan sonra böyle bir yere gelebilmek, ailece rahatlamak çok keyifli oldu. Buranın yapılmasında emeği geçenlere, bu güzellikleri vatandaşa kazandıranlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Herkesin bu güzellikleri görmesini isterim. Kim olursa olsun, memlekete hizmet eden herkese minnettarız. Başkanımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" diye konuştu.

ÇOK GÜZEL BİR YER

Dülük Tabiat Parkı'nı gezip, görmeleri için herkese tavsiye eden Gül Demet Çubuk, "Ailemle birlikte yasakların kaldırıldığı ilk pazar gününde Dülük Tabiat Parkı'na geldik. Çok güzel bir yer. Heyecanlıyım, uzun bir aradan sonra ilk defa böyle bir yere geldiğim için. Burayı, herkese gelmeleri, görmeleri için tavsiye ederim. Burayı yapanlara da çok teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

GÜZEL BİR ORTAMDA BİR PİKNİK YAPMAYA GELDİK

Temiz bir alanda ailesiyle birlikte piknik yaptıklarını dile getiren Songül Özdemir, "Öncelikle Rabbime şükürler olsun. Vakalarımız azaldı, aşılarımız çoğaldı. Çok şükür yasaklarımız da kalktı. Ailemiz, sevdiklerimiz, çocuklarımızla Dülük Tabiat Parkı'na geldik. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Temiz bir alanda, güzel bir ortamda bir piknik yapmaya geldik" ifadelerini kullandı.

PANDEMİ ÖNLEMLERİNE AZAMİ ÖLÇÜDE DİKKAT EDİLDİ

TEMASSIZ ÖZELLİKLİ BANKA KARTLARI OLMADAN GİRİŞ YAPILAMADI

Pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında kapatılan Dülük Tabiat Parkı, normalleşme dönemiyle birlikte kapılarını yeniden vatandaşa açtı. Pandemi kurallarının uygulandığı Dülük Tabiat Parkı, ilk günden il içinden ve il dışından çok sayıda konuk ağırladı.

Tabiatın her güzelliğini içinde barındıran ve her mevsim binlerce kişinin ziyaret ettiği Dülük Tabiat Parkı, pandemi döneminde hizmetine bir süre ara vermişti. Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi sonrası alınan karar sonrasında yeniden halkın hizmetine açılan Dülük Tabiat Parkı, ilk günden büyük rağbet gördü. İl içinden ve il dışından çok sayıda misafir, bol oksijenli bir ortamda Dülük Tabiat Parkı'nın muhteşem güzelliğini değerlendirerek keyifli ve huzurlu bir gün yaşadı.

KREDİ KARTI VE NAKİT ÖDEMEYİ SONLANDIRDIK

Sene boyunca Gazianteplilerin ve kenti ziyarete gelenlerin vazgeçilmez adresi olan Dülük Tabiat Parkı girişinde başlatılan uygulamayı anımsatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, pandemi tedbirleri kapsamında aldıkları karar doğrultusunda Dülük Tabiat Parkı'na girişlerin sadece 'temassız' özellikli banka kartları ile yapılabileceğini deklare etti. Başkan Fadıloğlu, "Dülük Tabiat Parkı'na giden vatandaşlarımız, temassız özelliği olan banka kartları olmamaları durumunda maalesef Dülük Tabiat Parkı'na giriş yapamayacaklar. Çünkü girişteki kredi kartı ve nakit ödemeyi sonlandırdık" dedi.

HERKESİN BU GÜZELLİKLERİ GÖRMESİNİ İSTERİM

Ailesiyle birlikte piknik yapan Metin Ulum, "Dülük Tabiat Parkı'nın ortamı çok güzel. Yaşanan sıkıntılardan sonra böyle bir yere gelebilmek, ailece rahatlamak çok keyifli oldu. Buranın yapılmasında emeği geçenlere, bu güzellikleri vatandaşa kazandıranlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Herkesin bu güzellikleri görmesini isterim. Kim olursa olsun, memlekete hizmet eden herkese minnettarız. Başkanımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" diye konuştu.

ÇOK GÜZEL BİR YER

Dülük Tabiat Parkı'nı gezip, görmeleri için herkese tavsiye eden Gül Demet Çubuk, "Ailemle birlikte yasakların kaldırıldığı ilk pazar gününde Dülük Tabiat Parkı'na geldik. Çok güzel bir yer. Heyecanlıyım, uzun bir aradan sonra ilk defa böyle bir yere geldiğim için. Burayı, herkese gelmeleri, görmeleri için tavsiye ederim. Burayı yapanlara da çok teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

GÜZEL BİR ORTAMDA BİR PİKNİK YAPMAYA GELDİK

Temiz bir alanda ailesiyle birlikte piknik yaptıklarını dile getiren Songül Özdemir, "Öncelikle Rabbime şükürler olsun. Vakalarımız azaldı, aşılarımız çoğaldı. Çok şükür yasaklarımız da kalktı. Ailemiz, sevdiklerimiz, çocuklarımızla Dülük Tabiat Parkı'na geldik. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Temiz bir alanda, güzel bir ortamda bir piknik yapmaya geldik" ifadelerini kullandı.

1 Temmuz, Pandemi, piknik, Banka, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Dülük Tabiat Parkı, Kapılarını Yeniden Açtı - Son Dakika


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