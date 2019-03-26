Son Dakika Haberleri: Duma: Trump'ın İmzası, BM'nin Görmezden Gelindiğinin İşareti

Duma: Trump'ın İmzası, BM'nin Görmezden Gelindiğinin İşareti

25 dakika önce

– Rusya Meclisi Duma sözcüsü Vyacheslav Volodin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in işgal ederek egemenlik iddiasında bulunduğu Golon Tepeleri'ne dair imzaladığı kararnamenin, 'BM'nin görmezden gelindiğinin işareti' olduğunu söyledi.

Duma: Trump'ın İmzası, BM'nin Görmezden Gelindiğinin İşareti, System.String[]
– Rusya Meclisi Duma sözcüsü Vyacheslav Volodin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in işgal ederek egemenlik iddiasında bulunduğu Golon Tepeleri'ne dair imzaladığı kararnamenin, 'BM'nin görmezden gelindiğinin işareti' olduğunu söyledi.

TASS haber ajansında yer alan habere göre, Rus Parlamentosu'nda konuşan Volodin, "Trump'ın kararnameyi imzası, BM ve BM Güvenlik Konseyi'nin görmezden geldiğini göstermektedir. Tüm ülkeler bu durum üzerine görüşlerini belirtmelidir. Bu tarz kararların alınmaya devam edilmesi, herkesi karşı karşıya getirecektir. Gerilimin artmasını önlemek için mümkün olan her şeyi yapmamız gerekir. Diyaloğa dayalı küresel güvenliği desteklemek için her türlü çabayı göstermeliyiz" dedi. - Yarımbatman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:11 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, İsrail, Donald Trump, Dünya
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