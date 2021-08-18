Duman'dan Denizlili müzik severlere unutulmaz konser - Son Dakika

Duman'dan Denizlili müzik severlere unutulmaz konser

Tekden Hastanesi'nin sağlık sponsoru olduğu konserde Duman, Denizli halkını coşturdu.

DENİZLİ - Türkiye'nin sevilen Rock grubu Duman, yaz sezonunda devam eden turneleri kapsamında Denizli'de sevenleriyle buluştu. Duman grubu birbirinden güzel şarkılarıyla, Denizlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen Duman konserinin biletleri aylar öncesinden tükendi. Özel Denizli Tekden Hastanesi sağlık sponsorluğunda gerçekleştirilen konserde sevilen şarkılarını seslendiren Duman müzik grubu, sevenlerine müzik dolu bir gece yaşattı. Konser turnelerine yoğun bir şekilde devam eden sevilen Rock grubu, Denizli'de gördükleri ilgiden memnun kaldı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Türkiye'nin sevilen müzik gruplarından Duman, en sevilen şarkılarıyla Denizli halkını coşturdu. Grup Denizli halkına eşsiz sahne performansı ile veda etti.

Konser bitiminde dinleyicilerine teşekkür eden Duman ekibi, "Denizlili müzik severleri biz de çok seviyoruz. En kısa sürede tekrar bir araya gelmek dileğiyle hepinize tek tek teşekkür ederiz. Muhteşem bir gece yaşadık. Bizleri konser alanı içerisinden ve dışarısından dinleyen tüm dinleyicilerimizle yeniden buluşmak dileğiyle hoş çakal Denizli" dedi.

Konsere gelen dinleyicilere girişte maske dağıtımı ve ateş ölçümü yapan Özel Denizli Tekden Hastanesi'nin sağlık çalışanları her ihtimale karşı konser alanındayken, ambulansta hazırda bekletildi. Gece boyunca tam donanımlı ambulansı, profesyonel sağlık çalışanları ve tecrübeli ekibi ile Özel Denizli Tekden Hastanesi personelleri gece boyunca binlerce seyircinin sağlık durumunu yakından takip etti.