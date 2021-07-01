Duman'ı bulana 2 bin TL ödül verecek - Son Dakika

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesi esnaflarından Beyhan Yaman, kaybolan ve 'Duman' ismini verdiği British cinsi kedisini bulana 2 bin TL ödül vereceğini belirtti.

Kedisinin kendisi ve ailesi için çok önemli olduğunu belirten Beyhan Yaman; "Korktuğunu veya birilerinin sahiplendiğini düşünüyoruz. Bulan birisi olursa 2 bin TL teşvik amaçlı ödül vereceğiz. Arıyoruz ama hiçbir iz yok. Bulanların ulaşmasını istiyoruz. Kedimiz ev ortamına alıştığı için sokakta yaşayamaz. Bulanların ve görenlerin 0553 076 4660 numarayı aramalarını rica ediyorum" dedi. - DENİZLİ