'Duman' isimli sokak köpeğini öldüresiye döven sanığa 2 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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'Duman' isimli sokak köpeğini öldüresiye döven sanığa 2 yıl 6 ay hapis

02.06.2022 12:46
'Duman' isimli sokak köpeğini öldüresiye döven sanığa 2 yıl 6 ay hapis

Ataşehir'de tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle 'Duman' isimli köpeği öldüresiye dövdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ataşehir'de tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle 'Duman' isimli köpeği öldüresiye dövdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ataşehir'de 10 Ağustos 2021 tarihinde tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle 'Duman' isimli köpeği öldüresiye döven Hasan Kılıç'ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Hasan Kılıç katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan müşteki avukatı Selda Bulut, "Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz, yaşama hakkı kutsaldır. Sokak hayvanlarının gerçekten korunmaya ihtiyacı var. Verilecek karar toplum vicdanı açısından değerlidir. Adalete güveniyoruz" dedi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatı, "Olay ölümle neticelenmiştir. Zararın giderimi mümkün değildir" diyerek sanığın indirim yapılmaksızın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise, müvekkili hakkında ceza verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmesini istedi.

Son sözü sorulan sanık Hasan Kılıç, "Pişmanım, çok üzgünüm. Maksadım hayvana zarar vermek değildi. O anda şekerim yükseldi. Bütün cezalarımı ödedim, başka bir ceza gelirse de seve seve öderim. Beraatımı istiyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Hasan Kılıç'ı 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na yeni eklenen maddede yer alan 'evcil hayvanlara zalimce kötü muamelede bulunma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. - İSTANBUL

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DUMAN İSİMLİ KÖPEĞİ DÖVEN SANIĞA 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI DUMAN İSİMLİ KÖPEĞİ DÖVEN SANIĞA 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI Ataşehir'de bir restoran kurşunlandı Ataşehir'de bir restoran kurşunlandı
Kaynak: İHA

Asliye Ceza Mahkemesi, Hasan Kılıç, Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Duman' isimli sokak köpeğini öldüresiye döven sanığa 2 yıl 6 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Duman' isimli sokak köpeğini öldüresiye döven sanığa 2 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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