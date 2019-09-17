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Duman operasyonu "duman" etti

10 dakika önce

Sivas'ta polis tarafından il genelinde gerçekleştirilen "Duman" operasyonunda tütün satıcılarına büyük darbe vuruldu.

Duman operasyonu

Sivas'ta polis tarafından il genelinde gerçekleştirilen "Duman" operasyonunda tütün satıcılarına büyük darbe vuruldu. 17.5 ton kaçak kıyılmış tütüne el konulan operasyonda, 8 kişi ve 7 işletme hakkında işlem yapıldı.


Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı il ve ilçe birimleri tarafından il genelinde düzenlenen "Duman" operasyonunda kaçak tütün satışı yaptığı düşünülen iş yerleri denetlendi. Yapılan denetlemelerde 13 bin 500 dal sigara, 17.5 ton kıyılmış tütün ve 21 adet sigara makinesi ele geçirildi. Yapılan uygulamada 8 işletme sahibine 4733 sayılı Kanun kapsamında 10 bin 917 TL para cezası kesildi. 7 işletme hakkında ise Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten işlem başlatıldı. - SİVAS

Polis, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:42 Kaynak: İHA
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