Duman operasyonu duman etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Duman operasyonu duman etti - Son Dakika

Duman operasyonu duman etti

6 saat önce

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Tütün ve Tütün Mamulleri Satışı yapan iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen Duman operasyonunda 26 kilo 615 gram kaçak tütüne el konuldu.

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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Tütün ve Tütün Mamulleri Satışı yapan iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen Duman operasyonunda 26 kilo 615 gram kaçak tütüne el konuldu.


İl genelinde 39 iş yeri, 30 ekip ve 68 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde; 26 kilo 615 gram kıyılmış tütün,752 dal dolu makaron, 81 dal boş makaron, 193 paket sigara filtresi ele geçirildi. 4 kişi hakkında 4733 Sayılı Kanuna aykırı tütün satışı yapmak suçundan toplamda 2 bin 556 TL idari para cezası uygulandı. - SİVAS

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:33 Kaynak: İHA
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