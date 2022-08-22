Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (2) - Son Dakika
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Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (2)

22.08.2022 10:49
Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (2)

DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERİ HASTANELİK OLDUUşak'ta, iplik fabrikasında çıkan yangında, duvarların yıkılması ile alevler daha da büyüdü.

DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERİ HASTANELİK OLDU

Uşak'ta, iplik fabrikasında çıkan yangında, duvarların yıkılması ile alevler daha da büyüdü. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, dumandan etkilenen 1 itfaiye eri de Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Öte yandan Uşak Valisi Turan Ergün de bölgeye gelerek, yangınla ilgili bilgi aldı.

Feyzi DAVULCU/ UŞAK,


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (2) - Son Dakika
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