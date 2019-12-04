Dumandan etkilenen kadın kurtarılamadı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen Cevriye Çalışkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cengizhan Mahallesi'nde 162037 sokakta gece 02.00 sıralarında bir apartmanın zemin katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Daireden çıkarılan Çalışkan, 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çalışkan, yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. Çalışkan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı anlatan Çalışkan'ın damadı Hüseyin Öz, Yangının, elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. Öğrendiğimiz kadarıyla televizyon patladıktan sonra diğer eşyalar yanmaya başlamış. Dumandan etkilenen kayınvalidemi kurtaramadık dedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.