Dumandan etkilenen kişi, kimsesiz olduğu belirtip, yardım istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dumandan etkilenen kişi, kimsesiz olduğu belirtip, yardım istedi - Son Dakika

Dumandan etkilenen kişi, kimsesiz olduğu belirtip, yardım istedi

1 saat önce

ADANA'da, yalnız yaşadığı iki odalı evde elektrik sobasından çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen Mahmut Bulut (51), kimsesi olmadığını belirtip, kendisine yardım edilmesini istedi.

Dumandan etkilenen kişi, kimsesiz olduğu belirtip, yardım istedi, System.String[]

ADANA'da, yalnız yaşadığı iki odalı evde elektrik sobasından çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen Mahmut Bulut (51), kimsesi olmadığını belirtip, kendisine yardım edilmesini istedi.

Yangın, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi 69158 Sokak'taki iki katlı müstakil binanın giriş katındaki iki odalı evde çıktı. İddiaya göre evde uyuduğu sırada yangını fark edip, itfaiyeyi arayarak yardım isteyen Mahmut Bulut, itfaiye erleri ve komşuları tarafından alevlerin arasından kurtarıldı. Evin üst katında oturan yaşlı bir çift ise polislerin yardımıyla binadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen Bulut, ambulansa götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri fark edip, "Benim kimsem yok. Bana herkes sahip çıksın. Yalnız yaşıyorum. 4 yıldır eşimden ayrıyım, giyecek başka bir şeyim yok" dedi. Sağlık ekibi tarafından ambulansa alınan Bulut, tedavi için hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erleri tarafından diğer evlere sıçramadan söndürülen yangın, hasara yol açtı. İtfaiye erlerinin yaptığı ilk incelemede yangının, elektrik sobasından çıktığı tespit edildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Mahmut Bulut, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:56 Kaynak: DHA
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